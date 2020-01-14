Наймиліші графіті: що пишуть щасливі татусі навпроти одеських пологових будинків

Щоб подякувати за народження сина чи дочки, татусі готові на багато що.

Відповідні фото показало видання Odessa.online.

Кореспондент Odessa.online зобразив «щастя на камені» від одеських новоспечених батьків.

Які тільки ласкаві прізвиська не пишуть на фасадах будівель, розташованих навпроти пологових будинків – «масі», «ведмедики», «лисенята», «киці».

Щоб подякувати за народження сина чи дочки, татусі готові на багато що – навіть порушити закон і розмалювати стіну. Однак ці графіті настільки милі, що їм можна пробачити.

Фото: Odessa.online

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