Найдовший трамвай почали випробовувати на маршрутах Одеси

До Нового року “Одіссей-Макс” уже возитиме своїх пасажирів.

Новий трисекційний трамвай “Одіссей-Макс” помічений на кінцевій зупинці на Куликовому полі по лінії в сторону Великого Фонтану.

Про це повідомляє Пассажирский транспорт.

Спочатку робота такого трамвая запланована на маршруті №26 від залізничного вокзалу до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Впродовж всього маршруту трамвайні колії прокладені на окремому від автомобільної проїжджої частини полотні, що дозволяє містким трамваям повністю реалізувати свою перевагу у незалежності від заторів на дорогах. Надалі він буде обслуговувати магістральний маршрут “Північ-Південь”.

Другий трисекційний вагон, за словами директора КП “Одесміськелектротранс” Дмитра Жемана, обіцяють зібрати до нового року. Перший же до цього часу вже буде перевозити пасажирів.

Фото: Пассажирский транспорт