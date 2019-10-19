fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Найдовший трамвай почали випробовувати на маршрутах Одеси

Найдовший трамвай почали випробовувати на маршрутах Одеси

До Нового року “Одіссей-Макс” уже возитиме своїх пасажирів.

Новий трисекційний трамвай “Одіссей-Макс” помічений на кінцевій зупинці на Куликовому полі по лінії в сторону Великого Фонтану.

Про це повідомляє Пассажирский транспорт.

Спочатку робота такого трамвая запланована на маршруті №26 від залізничного вокзалу до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Впродовж всього маршруту трамвайні колії прокладені на окремому від автомобільної проїжджої частини полотні, що дозволяє містким трамваям повністю реалізувати свою перевагу у незалежності від заторів на дорогах. Надалі він буде обслуговувати магістральний маршрут “Північ-Південь”.

Другий трисекційний вагон, за словами директора КП “Одесміськелектротранс” Дмитра Жемана, обіцяють зібрати до нового року. Перший же до цього часу вже буде перевозити пасажирів.

Фото: Пассажирский транспорт

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить