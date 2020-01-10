Найбільше з Туреччини та Ізраїлю: скільки туристів відвідало Одесу у 2019 році

Минулого року в Одесі туристичний збір до місцевого бюджету склав 11,6 млн гривень.

Про це пише «Пушкінська» з посиланням на інформацію Департаменту культури Одеської міської ради.

Як повідомляють у відомстві, статистику формували на підставі даних від прикордонних служб, мобільних операторів, міжнародного аеропорту «Одеса» і готельєрів.

Так, у 2019 році Одесу відвідало 3,3 млн чоловік, у 2018 – 3,2 млн, у 2017 – 2,5 млн. Наголошується, що піковим часом для напливу туристів є літній період – з травня по вересень.

Найбільше туристів у 2019 році було з Туреччини, Ізраїлю, Росії, Молдови та США. Найчастіше приїжджають чоловіки віку близько 30 років. В середньому, турист проводить в Одесі три дні і витрачає в день до 1 800 гривень.

Фото: ozi.pp.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!