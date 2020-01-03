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Новости Одессы и Одесской области

Найбільша кількість вовни та абонентів Інтернету: якими рекордами відзначилась Одещина у 2019 році

Найбільша кількість вовни та абонентів Інтернету: якими рекордами відзначилась Одещина у 2019 році

Підбиваючи підсумки минулого року, експерти подивились, як політики та чиновники впоралися зі своїми обіцянками, зокрема, підрахували, скільки планів та намірів реалізували мери великих міст.

Про це повідомляє “Слово і діло“.

Видання опублікувало інфографіку про те, чим найбільше відзначилася кожна область України у 2019 році.

Зокрема Одеська область відзначилася у 2019 році одразу кількома рекордами.

На Одещині найбільша кількість абонентів Інтернету в Україні (1 млн 111 тис. осіб). Минулого року в області були найбільші обсяги експорту послуг (на 581 млн доларів). У сільському господарстві область стала першою за врожаєм ячменю, ріпаку та винограду. Також в Одеській області отримали найбільше вовни.

Фото: Слово і діло

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