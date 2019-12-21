Надбавки к пенсии могут заморозить

Зато некоторым поднимут пенсии от 400 до 1000 гривен.

Президент Украины подписал Закон «Про Державний бюджет на 2020 рік». Один из нестандартных пунктов документа – поручение Кабмину приблизить размер прожиточного минимума к реальному, который может составить 4251 гривню.

Вместе с тем представители власти хотят «отвязать» от прожиточного минимума расчет надбавок, которые устанавливаются к пенсионным выплатам. Для получателей пенсий, конечно, это не самое лучшее решение. Ведь в таком случае перерасчета по прожиточному минимуму, который проводится несколько раз в год, ждать не придется. И скорее всего, рост надбавок к пенсии будет зависеть от возможностей госбюджета.

На сегодняшний день выплачивается более десятка доплат к пенсиям, а именно:

повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

целевая денежная помощь на жизнь в соответствии с Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны»;

пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

повышение детям войны согласно Закону «О социальной защите детей войны»;

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;

компенсационная выплата за потерю кормильца в соответствии с Законом №796;

надбавка в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»;

надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет, до пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет;

надбавка на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и получающим пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме лиц, получающих государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);

повышение в соответствии с пунктом «г» статьи 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»;

повышение в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;

повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»;

государственная социальная помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Вышеназванные надбавки устанавливаются к пенсиям, назначенным по Законам «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре». А если учесть весь перечень, не будет удивительно, что власти хотят отказаться от их одновременного с прожиточным минимумом повышения – по два-три раза в год.

Таким образом, по словам министра социальной политики Юлии Соколовской, с нового года более 150 выплат перестанут зависеть от прожиточного минимума. Исключения составят всего два показателя: пенсия и помощь малообеспеченным семьям.

Повезет тем, кому за 80

Пожилым людям в новом году пообещали значительно увеличить пенсии.

По словам Владимира Зеленского, сначала поднимут выплаты пенсионерам старше 80 лет. Повышение составит от 400 до 1000 гривен. В 2020 году на эти цели планируют выделить 13 млрд. гривен. Далее планируют увеличить выплаты пенсионерам старше 75 лет, затем старше 70 лет и т. д.

Фото: efremov.pk

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!