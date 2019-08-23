Над Потемкинской лестницей в Одессе растянули 28-метровый флаг (фотофакт)

Длина стяга символизирует возраст независимой Украины.
В Одессе стало уже традицией разворачивать флаг, выстраиваясь на Потемкинской лестнице.
С каждым годом он становится на метр длиннее предыдущего, символизируя количество лет независимости нашего государства.
В этот раз его длина составила 28 метров. По задумке организаторов, поднятие флага символизирует уважение к тем, кто приложил усилия в борьбе за свободу украинского народа.
Как передает наш корреспондент, торжество состоялось в рамках ежегодного “Вышиванкового фестиваля”.
В нем приняли участие с полсотни человек. Развернув символ страны, они затянули на пике мероприятия гимн Украины.
К мероприятию присоединились представители Военно-морских сил Украины. Они сжимали в руках 28 голубых и желтых бумажных корабликов – в поддержку 28 военнопленных моряков.
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