Над Потемкинской лестницей в Одессе растянули 28-метровый флаг (фотофакт)

Длина стяга символизирует возраст независимой Украины.

В Одессе стало уже традицией разворачивать флаг, выстраиваясь на Потемкинской лестнице.

С каждым годом он становится на метр длиннее предыдущего, символизируя количество лет независимости нашего государства.

В этот раз его длина составила 28 метров. По задумке организаторов, поднятие флага символизирует уважение к тем, кто приложил усилия в борьбе за свободу украинского народа.

Как передает наш корреспондент, торжество состоялось в рамках ежегодного “Вышиванкового фестиваля”.

В нем приняли участие с полсотни человек. Развернув символ страны, они затянули на пике мероприятия гимн Украины.

К мероприятию присоединились представители Военно-морских сил Украины. Они сжимали в руках 28 голубых и желтых бумажных корабликов – в поддержку 28 военнопленных моряков.

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