Над Одессой сбили редкий и дорогой российский беспилотник

Силы противовоздушной обороны Укрианы сбили над Одессой российский беспилотный разведчик «Форпост», а над Николаевом – «Орлан — 10».

Об уничтожении двух вражеских целей сообщили в Воздушном командовании «Юг».

По информации военных, враг продолжает воздушную разведку черноморского побережья с применением БПЛА, чтобы уточнить положения подразделений Сил обороны Украины. Но наши подразделения ПВО успешно уничтожают российских разведчиков.

Так, утром, 03 мая, воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Юг» уничтожены в Одесской и Николаевской областях российские беспилотники «Форпост» и «Орлан-10, соответственно.

Стоит отметить, что украинские защитники второй день уничтожают над Одессой вражеский разведывательно-ударный БПЛА «Форпост», стоимость которого составляет около 7,5 млн долл.

На фото БПЛА «Форпост», как раз такой был сбит защитниками Одессы