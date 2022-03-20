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Над Одесской областью сбили беспилотники врага (видео)

Над Одесской областью сбили беспилотники врага (видео)

Сегодняшний день, воскресенье 20 марта 2022 года, 25-й день российского вторжения в Украину, оказался спокойным для Одессы и Одесской области. Обстрелов со стороны противника не было.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, противник начал активно использовать в Одессе и области беспилотные летательные аппараты. Но наша противовоздушная оборона работает – как стало известно БПЛА были успешно сбиты. Подробности не уточняются.

Кроме того, глава Одесской ОВА обратился к российским военным и призвал их сдаваться в плен, так как это может стать не просто спасением, но и шансом на будущее.

Ранее военные эксперты рассказали, возможна ли атака на Одессу.

Фото иллюстративное

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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