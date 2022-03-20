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Будет ли атака на Одессу — прогноз военных экспертов из США

Будет ли атака на Одессу — прогноз военных экспертов из США

Атака на Одессу маловероятна. Морского десанта недостаточно, нужен сухопутный коридор которого нет и вряд ли будет.

Рецепты

Так считают в американском Институте изучения войны.

Нападение российских агрессоров на Одессу не может начаться без наличия сухопутного коридора из Крыма до Одесской области.

Вот только с созданием такого коридора у оккупантов большие проблемы. И вряд ли им удастся создать его. Наступление застопорилось на Николаеве.

Еще американские эксперты считают, что первоначальный план вторжения провален, фронт остановился. Сейчас военной руководство российских фашистов пытается разработать новый план действий. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На фото — уничтоженный автомбиль российских захватчиков с новым символом нацизма, латинской «Z» и фразой из украиноненавистнического фильма «Брат».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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