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Новости Одессы и Одесской области

Начинается реконструкция одесских “Золотых ворот” в порту

Начинается реконструкция одесских “Золотых ворот” в порту

Вантовый мост, ведущий в Одесский порт и отдаленно похожий на знаменитый мост “Золотые ворота” в Сан-Франциско, начинают ремонтировать. На какое-то время будет перекрыто движение автотранспорта в порт по этому путепроводу.

В пресс-службе порта напоминают, что первая очередь магистрального путепровода была сдана в эксплуатацию более 20 лет назад. Так что к настоящему времени в негодность пришла гидроизоляция, также необходимо заменить карнизные железобетонные блоки и асфальто-бетонное покрытие. А металлические конструкции вантового моста требуют восстановления антикоррозионного покрытия. Протяженность участка вантового моста составляет 150 м.

Администрация порта уже заключила договор с компанией-победителем тендера на выполнение реконструкции. Работы планируют завершить до конца 2019 года.

При этом специалисты администрации предупреждают о предстоящих сложностях: вантовый мост находится как раз над железнодорожными путями, что создаст определенные трудности при выполнении работ. Кроме того, придется временно перекрыть движение автотранспорта по мосту.

В пресс-службе напомнили, что путепровод соединяет терминалы порта с окружной дорогой. Его создание позволило вывести целый поток грузового автотранспорта за пределы города, не разбивать городские дороги и не нарушать экологию центра Одессы.

Как будет двигаться транспорт во время перекрытия – пока не уточняется.

 

Фото: Культурометр

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