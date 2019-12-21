Відбулись кадрові зміни в керівництві Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Одеській області.

Наказом ДСНС України від 19 грудня 2019 року № 528 “Про звільнення із служби Федорчака В.В.” генерал-майора служби цивільного захисту Віктора ФЕДОРЧАКА, начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області звільнено із служби цивільного захисту.

Наказом ДСНС України від 19 грудня 2019 року № 529 “Про звільнення Вовка М.І.” звільнено Михайла ВОВКА з посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Наказом ДСНС України від 20 грудня 2019 року № 530 “Про призначення Шулюка В.В.” полковника служби цивільного захисту Вадима ШУЛЮКА призначено на посаду начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Фото: ДСНС

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