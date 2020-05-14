Начальник Одеської митниці спростував своє затримання за начебто отримання хабаря

Про це повідомила пресслужба Одеської митниці Держмитслужби.

– Інформація, яка набула поширення у ЗМІ щодо начебто мого затримання при отриманні хабаря, не відповідає дійсності, – таку заяву зробив начальник Одеської митниці Держмитслужби Михайло Грібанов під час брифінгу про події, які сталися 13 травня у зоні діяльності митних постів «Одеса», «Чорноморський» та в адмінбудівлі митниці.

Він зазначив, що має місце відверта маніпуляція фактами та умисне поширення чуток, які негативно позначаються не тільки на діловій репутації керівництва митниці, а й на іміджі Держмитслужби у цілому.

– Фейкові обшуки, «фіктивне затримання» та занадто оперативний злив інформації про начебто отриманий мною хабар, відверто провокативні дії, які виходять за межі законності, по відношенню до моїх підлеглих, відсутність ухвал на слідчі дії, постановочні фото та відео в кайданках, одягнених на кілька хвилин заради «хайпової гарної картинки», пошкодження державного майна та виламування дверей, особливо тих, які й так були відкриті, – все це реакція на мою державницьку позицію в організації роботи Одеської митниці, – переконаний Михайло Грібанов.

Він зауважив, що жодної підозри про вчинення кримінального правопорушення керівництву Одеської митниці в ході слідчих дій не було оголошено, та нікого не затримано не тільки у зв’язку з відсутністю складу злочину, а й самої події. Натомість, адвокатами було внесено понад 30 зауважень до протоколу невідкладного обшуку щодо порушень законодавства при здійсненні слідчих дій.

За словами Михайла Грібанова, наразі Одеською митницею вживаються заходи щодо оцінки збитків нанесеної шкоди державному майну під час слідчих дій.

– Я усвідомлював, що будуть провокації та тиск з боку незадоволених якісними змінами на митниці, ще коли вирішив брати участь у конкурсі на посаду начальника Одеської митниці. Це не лякало мене тоді. Не лякає й тепер. Я готовий як до подібних викликів, так і до того, щоб давати їм відсіч. І в першу чергу – ефективною роботою митниці, – підкреслив Михайло Грібанов.

Фото: Одеська митниця Держмитслужби

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