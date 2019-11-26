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Новости Одессы и Одесской области

На YouTube для фильмов, снятых на Одесской киностудии, создали отдельный канал

На YouTube для фильмов, снятых на Одесской киностудии, создали отдельный канал

Практически все киноленты производства киностудии в Одессе теперь стали доступны онлайн.

Для них создали отдельный канал на популярном ресурсе YouTubе.

“Представляем вашему вниманию фильмы, снятые на Одесской киностудии, – написали в описании к порталу. – Здесь представлены шедевры отечественного и советского кино разных лет и жанров”.

Туда загрузили уже 697 фильмов, со временем добавят еще.

В коллекции – комедии, мелодрамы, детективы, приключения, военные фильмы, драмы, детское кино, фантастика. В том числе, известные киноленты “Весна на Заречной улице” и “Десять негритят”, “Вертикаль” и “Место встречи изменить нельзя” с участием известного актера, барда Владимира Высоцкого,  “Незнайка с нашего двора”, “Зеленый фургон”, а также “Астенический синдром” одесского режиссера Киры Муратовой.

Фото: odessahistory.net

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