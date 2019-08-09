На выходных в Одесском зоопарке «оживят» любимые мультфильмы

В субботу, 10 августа, в зверинце состоится необычное яркое шоу. Начало – в 11.00

Мероприятие будет интересно, в первую очередь, детям. Впрочем, взрослым тоже, наверняка, придется по душе праздник, где «оживут» мультфильмы.

Сотрудники зоопарка обещают покреативить на славу. Они переоденутся в излюбленных мультяшных персонажей и так встретят гостей.

Для посетителей устроят игры, веселые состязания и много других развлечений. А фишкой праздника станет дискотека, где можно будет потанцевать под мелодии из любимых мультиков.

Не забыли организаторы и о главной тематике зоопарка. Малышам предложат поучаствовать в конкурсе рисунков «Зоомультики». Экскурсоводы расскажут много интересного о загадках живой природы. А «вишенкой на торте» станет показательное кормление экзотических животных.

Фото: zoo.ua