На выходных в 3-х районных Одессы продолжится ремонт дорог – на каких улицах

В ближайшие выходные, 21-24 августа, в Одессе продолжится ремонт дорог.
Как сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, работы будут вестись в трех районах.
Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского. Также ведется капитальный ремонт тротуара по ул. Пастера,15.
В Киевском районе запланирован текущий ремонт дорожного полотна по ул. Макарова.
В Суворовском районе проводится капитальный ремонт территории Одесской общеобразовательной школы №44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Также смотрите фоторепортаж «Одесской жизни» с ремонтируемой улицы Черняховского.