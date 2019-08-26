На вулиці Софіївській впродовж двох місяців будівельники спиляли майже півсотні дерев

Замість спиляних «за планом» 44 дерева повинні висадити 65 нових молодих рослин.

Про це повідомляє «Пушкинская».

На вулиці Софіївській триває капітальний ремонт дорожнього полотна. Через це у липні спиляли 39 дерев, а знесення ще 5-ти заплановане до завершення будівництва. Однак, мінімум 7 дерев знищили вже після липневого знесення. Як кажуть самі будівельники, вони були змушені знести дерева.

На початку липня у соцмережах з’явилося відео, на якому робітники повалили дерево на вулиці Софіївській. Депутат міської ради Лілія Леоніда у зв’язку з обуренням городян звернулася до профільних служб і отримала акт обстеження дерев, виданий департаментом екології. Відомство стверджувало, що знесення насаджень проходить законно.

Згідно документів, на вулиці Софіївській росло 173 дерева. За словами представника підрядника ремонту, компанії «Ростдорстрой», Дмитра Бузіяна, знести мали 44 дерева. За словами фахівця, ці рослини хворі, ростуть під нахилом до житлових будинків або знаходяться в аварійному стані. 39 дерев робочі спиляли ще в липні. Решта п’ять, перебували на периметрі проживання охорони, а також близько до дороги. Знесення цих дерев могло спричинити на певний час дорожній рух, тому їх планували видалити в кінці будівництва. Наразі ці дерева ще на місці.

Таким чином, на вулиці повинно було залишатися 134 дерева, проте за фактом зараз їх 127.

Відсутні дерева, які помітив журналіст «Пушкінської», підтвердили і робочі. Дмитро Бузіян зазначив, що будівельники були змушені видалити сім насаджень «у зв’язку з їх аварійністю або проханням місцевих жителів». Три дерева, стверджує він, завалилися самі у процесі роботи, одне дерево пересадили через траншеї газу, але воно так і не прижилося, два постраждали від сильного вітру і одне сухе дерево будівельники спиляли на прохання місцевих жителів.

Замість спиляних «за планом» 44 дерева повинні висадити 65 нових молодих рослин. Чи з’являться додаткові дерева замість знищених семи – невідомо.

Фото: Пушкінська