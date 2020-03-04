На волне реформы: в Одесском регионе будут объединять лечебницы

Второй этап медреформы пройдет в Одесской области под знаком реорганизации. В частности, некоторые медучреждения будут объединять.

Об этом со ссылкой на и. о. директора департамента здравоохранения Оксану Рокунец-Сорочан сообщает dumskaya.net.

В частности, планируют преобразовать в единую структуру кожно-венерологические диспансеры для взрослых и детей, которые сейчас существуют отдельно друг от друга.

Также в Облздраве хотят, что все психитарические лечебницы вошли в состав регионального медцентра психического здоровья.

Такие меры, по мнению чиновников, помогут оптимизировать расходы, а также улучшат качество предоставляемых услуг.

А на базе областного военного госпиталя откроют Национальный медицинский реабилитационный центр. Там будут лечить ветеранов Великой Отечественной войны, афганцев и участников АТО, а также бойцов украинской армии.

Фото: avatars.mds.yandex.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!