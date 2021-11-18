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На Вильямса пожарная машина врезалась в торговый киоск

На Вильямса пожарная машина врезалась в торговый киоск

Инцидент произошел днем 18 ноября. Сразу два автомобиля, легковушка и спецмашина спасателей врезались в придорожный МАФ.

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Видео случившегося опубликовали одесские телеграм-каналы. На записи видно, что пожарный автомобиль ехал по встречной полосе, обгоняя пробку. В это время на перекрестке легковушка, двигавшаяся в попутном с пожарными направлении, решила повернуть налево.

Водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и угодил под автомобиль пожарных. В результате обе машины съехали с проезжей части и врезались в торговый киоск.

Хорошо, что скорость всех участников ДТП была небольшой. В итоге пострадали только автомобили и некапитальное строение. По предварительной информации в результате аварии никто не ранен. Но официальных комментариев от полиции пока не поступало.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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