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Новости Одессы и Одесской области

На вихідних Одесою їздитиме еко-автомобіль, який прийматиме сортовані відходи

На вихідних Одесою їздитиме еко-автомобіль, який прийматиме сортовані відходи

Усіх бажаючих запрошують приносити сортовані відходи до спеціального еко-авто.

Про це організатори поїздки повідомили у Facebook.

У неділю, 11 серпня, усіх бажаючих запрошують приносити сортовані відходи до спеціального еко-авто.
З сортованих відходів прийматимуть:
– пластик: ПЕТ (1), HDPE (2), поліпропілен (5) та полістирол (6);
– скло;
– метал;
– макулатуру;
– тетрапаки та паперові стаканчики.

Пакети, обгортки та інші види відходів, що не включені до переліку, не прийматимуть.  Організація лиш переїхала на новий склад та налаштовує там роботу.

Також організатори просять приносити усі види вторсировини розсортованими у окремі пакети, ущільненими на помитими. Особливо важливо приносити чистими одноразові поліпропіленові стаканчики та полістиролові контейнери, інакше їх не вдасться віддати на переробку.

У неділю автомобіль знаходитиметься:

  • біля парку Горького о 10:00-10:20,
  • біля ТЦ “Вузівський” об 11:00-11:20,
  • на 5-й станції Фонтану о 12:00-12:20,
  • та біля обласної адміністрації на проспекті Шевченка о 13:00-13:20.

Фото: tv7plus.com

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