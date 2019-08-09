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Новости Одессы и Одесской области

На улице Софиевской в Одессе появились первые рельсы (фото)

На улице Софиевской в Одессе появились первые рельсы (фото)

На Софиевской, которая по причине ремонта превратилась в малопроходимую улицу, уже начали укладывать первые метры трамвайных путей. Это можно увидеть на участке по Софиевской — от Преображенской до Торговой.

Самое малоприятное для прохода место — это угол улиц Софиевской и Торговой. Но свежие плиты под будущие трамвайные пути уже можно увидеть и здесь.

Часть Торговой — от Софиевской и почти до бульвара Жванецкого — тоже перерыта, здесь появилось очень много оградительных лент.

Зато, начиная от Преображенской, на реконструируемой улице сейчас уже можно увидеть новенькие рельсы с плитами под ними.

Квартал от Торговой до Конной тоже «активен»: здесь продолжается укладка подземных коммуникаций.

Местные жители по-прежнему передвигаются по Софиевской по принципу: «кто как может». Все тротуары изрыты по причине замены коммуникаций, ну, а прошедший ливень сказался на всех происходящих ремонтных событиях на Софиевской и улицах, которые с ней пересекаются, далеко не самым лучшим образом.

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Мария Котова
Мария Котова
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