«Деревянный» скандал на Софиевской: кто разрешил спиливать деревья?

На улице Софиевской, которая сейчас реконструируется и представляет из себя «кошмарик нашего городка», возникла очередная локальная проблема.

Нет, на сей раз уже не с исторической брусчаткой.

Первыми, как обычно, тревогу забили общественники. На странице ОО «Зеленый лист» в Facebook появились информация о том, что «условия жизни жителей улицы Софиевской значительно ухудшатся». Причина? По мнению общественников, при реконструкции нарушаются Правила содержания зеленых насаждений и экологическое законодательство.

«Прошу обратить внимание, что на Софиевской есть места, где деревья росли в два ряда, что создавало густую приятную тень. Из того, что мы увидели сегодня, ясно видно, что деревья второго ряда уничтожаются по мере потребностей подрядчиков, которые не привыкли церемониться с зелеными насаждениями», — сообщает ОО «Зеленый лист».

Проще говоря, деревья спиливаются, причем в огромном количестве.

С разрешением? Без него? Если с ним, то кто выдавал?

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на Софиевской. В самом деле, к доскам и мостам, колдобинам, рытвинам, летающей густой пыли и прочим жутким «картинкам» старой одесской улицы прибавились и другие: тут и там торчат пни, валяются ветки. Улица заметно «полысела».

Некоторые ветки выброшены прямо в альтфатеры, которые теперь установлены на улицах, пересекающихся с Софиевской.

Рабочие по этому поводу ответили мне кратко и «исчерпывающе»:

— Вы, может, подскажете, как нам прокладывать здесь коммуникации без спила деревьев? Пилили деревья и еще будут пилить!

Депутат Одесского горсовета Лидия Леонидова по данному факту сообщает, что разрешения на спил деревьев давал не «Зелентрест»:

«Акты выданы департаментом Экологии. Зелентрест на сегодняшний день не уполномочен выдавать подобные акты на спил и обрезку. По сообщению управления дорожного хозяйства, работы по сносу производятся согласно выданному акту. Ни одно дерево, которое не указано в акте, не снесено».

Также Лидия Леонидова опубликовала фото этих актов — список «приговоренных к смерти» акаций, софор и других.

По проекту реконструкции предусмотрена компенсационная высадка деревьев, которая будет производиться после окончания реконструкции.

«Запросила проект, посмотрю и обязательно опубликую», — обещает Лидия Леонидова.

Фото автора

Акты — фото с Фейсбук-страницы Лидии Леонидовой