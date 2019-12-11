На улицах Одессы появились новые ограничения для водителей: где искать

Коммунальщики “СМЭПа” установили несколько новых знаков на одесских дорогах для автолюбителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, дорожный знак с отметкой 3.29 «Ограничение максимальной скорости» появился в районе Агарового завода на Николаевской дороге, 126а.

Знаки, обозначающие «Направление движения по полосе» установили на углу улиц Семена Палия и Генерала Бочарова.

Также обновления коснулись дорог в Киевском районе. В районе улиц Люстдорфская дорога – ул. Академика Вильямса замечены пометки: 1.20. Перекрещение с трамвайными путями, 7.3.2. Направление действия, 1.4.1. Направление поворота.

На пересечении проспекта Небесной Сотни и ул. Академика Вильямса можно разглядеть знак 2.1. Дать дорогу, на углу улицы Дачной и Дачного переулка – 5.35.1. Пешеходный переход, 2.1. Дать дорогу.

Фото: соцсети КП “СМЭП”

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