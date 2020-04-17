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Новости Одессы и Одесской области

На “Укрпочте” за посещение храмов на Пасху грозятся отправлять в отпуск работников

На “Укрпочте” за посещение храмов на Пасху грозятся отправлять в отпуск работников

Руководитель “Укрпочты” Игорь Смелянский не рекомендует посещать церкви сотрудникам в пасхальные праздники.

Руководитель “Укрпочты” Игорь Смелянский не рекомендует посещать церкви сотрудникам в пасхальные праздники.

К тем, кто отправится на богослужение вопреки этой рекомендации, будут применять жесткие меры.

Об этом глава предприятия написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что таких работников отправят в отпуск – оплачиваемый или неоплачиваемый. Это будет рекомендовано руководителям на местах – в случае установления факта посещения места службы.

Кроме того, по его словам, за работу в карантин тем, кто не прислушается к рекомендации, не начислят надбавку.

“С желанного гостя каждый, кто пойдет на службу, может превратиться в носителя опасного вируса, – сказал он. – Я прошу каждого сотрудника встретить Пасху дома. Иначе придется пробыть в отпуске дома две недели на самоизоляции”.

Отметим, что богослужения можно будет посмотреть онлайн.

Трансляции проведут на телеканалах:

ICTV, UA Перший – 19 апреля с 7.30 до 11.00 – ГКЦ

Украина, Интер – с 18 на 19 апреля – 23.00 – 3.00 УПЦ

UA Перший, 1+1 – с 18 на 19 – 23.00 – 3.00 – ПЦУ

Фото: 5 канал

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