Циклон “Гермина”: какой будет погода в Одессе и области в последние дни 2020 года

В Украину пришел южный циклон “Гермина” в связи с которым в ближайшие дни установится теплая погода.

Но с ветром и местами с иногда осадками, но не существенными.

О погоде на ближайшие дни сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

29 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 °С тепла, днем ​​10-12 °С тепла.

В Одесской области 29 декабря ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем ​​10-15 °С тепла.

30-31 декабря в регионе также будет облачно с прояснениями. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​10-15 °С тепла.

Напомним, на 28 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение.