На трассе в Одесском регионе под колесами фуры погиб пешеход

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Там водитель грузовика DAF, объезжая другую фуру, не увидел пешехода, который шел вдоль дороги, и наехал на него. Мужчина скончался от полученных травм. Погибшему было 64 года.

Подозреваемым в случившейся аварии оказался 45-летний житель Хмельницкой области. По данным экспертного заключения, в его крови не было алкоголя.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Сведения по факту происшествия готовятся внести в ЕРДР. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУНП в Одесской области

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