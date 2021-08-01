На трассе Подольск – Балта столкнулись два авто: «Волга» разорвала ВАЗ пополам

20-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Волга».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

64-летняя пассажирка второй машины госпитализирована с телесными повреждениями.

Сообщение об аварии неподалеку от Балты поступило в полицию около восьми утра.

Сейчас водители обоих транспортных средств проходят медицинское обследование на содержание алкоголя в крови.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о ночном ДТП в Одесской области, когда водитель Mitsubishi сбил насмерть двух парней на велосипеде.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области