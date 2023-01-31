На трассе Одесса – Рени затруднен проезд: как объехать?

Сегодня, во вторник, 31 января 2023 года, в связи с осложнениями в движении грузовых автомобилей проезд по трассе М-15 Одесса – Рени затруднен. В Патрульной полиции Одесской области предлагают альтернативный маршрут движения.

Как объехать трассу Одесса – Рени

В частности, возможен объезд в обоих направлениях (на города Одессу и Рени) через автомобильные дороги:

Т-16-06 КПП «Виноградовка» – Болград – /М-15/;

Т-16-31 КПП «Табаки» – Болград – /М-15/.

Как сообщается, автомобильные дороги Т-16-06 и Т-16-31 находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии.

Проблемы на дорогах Одесчины: куда можно обратиться?

В полиции также напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с усложнением проезда, можно сообщать на Единый контакт-центр Укравтодора по телефону: +38 067 400 60 80.

Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования можно посмотреть здесь.

Отметим, что сегодня, 31 января, погодные условия в Одессе и области остаются сложными. На дорогах сохраняется гололедица.