На трассе Одесса – Рени попал в ДТП микроавтобус с пассажирами – есть жертва

В воскресенье, 17 июля 2022 года, в Одесской области произошло смертельное ДТП – на автодороге Одесса – Рени столкнулись два авто. В результате один человек погиб и еще шестеро травмированы.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, на 93 км трассы Одесса – Рени столкнулись микроавтобус Renault Trafic и легковой автомобиль BMW. После столкновения обе машины съехали в кювет, где Renault наехал на дерево.

От полученных травм 81-летний пассажир Renault умер в больнице, а еще шесть пассажиров микроавтобуса, в том числе трое детей, получили травмы разной степени тяжести. Водитель и пассажиры другого автомобиля не пострадали.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Всех возможных очевидцев данного ДТП просят сообщить его детали на спецлинию 102.