ДТП в Одесской области: возле Клеверного моста фура жестко сбила пешехода

По данным областного управления полиции, ДТП произошло в 5 часов утра на объездной дороге возле Клеверного моста.

Предварительно установлено, что за рулем грузовика Daf сбил 35-летний водитель. От полученных травм пешеход умер на месте.

Как комментируют очевидцы в соцсетях, «там вообще жестко», и пострадавшего «буквально разорвало на две части».

Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Фото иллюстрационное, pravda.com.ua