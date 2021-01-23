ДТП в Одесской области: возле Клеверного моста фура жестко сбила пешехода

Ранним утром субботы, 23 января, в Беляевском районе Одесской области грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода.
По данным областного управления полиции, ДТП произошло в 5 часов утра на объездной дороге возле Клеверного моста.
Предварительно установлено, что за рулем грузовика Daf сбил 35-летний водитель. От полученных травм пешеход умер на месте.
Как комментируют очевидцы в соцсетях, «там вообще жестко», и пострадавшего «буквально разорвало на две части».
Правоохранители устанавливают личность погибшего.
Фото иллюстрационное, pravda.com.ua