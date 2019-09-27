На трассе Одесса-Киев усилили меры безопасности на маршруте паломничества хасидов

Наземные спасатели взяли под контроль трассу М-05 Киев-Одесса в пределах Жашковского и Маньковского районов. Территория мемориального комплекса Цадика Нахмана также под контролем ГСЧС, а спасатели-водолазы проверяют место для омовения – затопленный карьер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на своей официальной странице.

Основные пути, по которым паломники попадают в Умань, начинаются от Киева и Одессы. Поэтому, проанализировав маршрут, силы ГСЧС организовали спасательно-патрульные точки на маршруте хасидов. Задание спасателей – реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с ДТП, и помощь пострадавшим.

На конечной точке паломничества силы ГСЧС тоже в полной готовности.

Спасатели разделились на 6 постов, 5 из которых – мобильные группы с необходимым средствами пожаротушения. На основе опыта прошлых лет специалисты из ГСЧС определили наиболее опасные точки, за которыми будут вести постоянный контроль. А для общения с хасидами у них есть специальные заметки.

Вместе с этим, водолазы проверили и очистили 250 квадратных метров Осташевского пруда для омовения.

На берегу пруда уже расположен стационарный водолазно-спасательный пункт, в котором можно будет получить и медицинскую помощь. Во время самого обряда омовения спасатели будут патрулировать на лодке.

В ГСЧС Украины сообщают, что в Умани ожидают до 40 тысяч паломников из разных стран мира.

Напомним, Одесский аэропорт в этом году планирует принять около 5 тысяч хасидов.

Фото: ГСЧС Украины