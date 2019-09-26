Еврейский новый год: Одесский аэропорт примет около 5 тысяч хасидов

Вчера в новый терминал Международного одесского аэропорта начали прибывать первые хасиды. Администрация аэропорта традиционно объявила о старте «Хасидской программы». В её рамках аэропорт за 4 дня примет 23 рейса с пятью тысячами паломников.

Такое событие происходит ежегодно в Международном одесском аэропорту в канун Рош ха-Шана – еврейского нового года. В этот раз он будет проходить с 29 сентября до 1 октября. Тысячи хасидов прилетают из городов Украины и стран мира в Одессу, чтобы отправиться в Умань на могилу цадика Нахмана.

К такой нагрузке в аэропорту готовятся заранее, а также создают специальные условия на территории нового терминала. Так, например, за день до прилета паломников здесь размещают дополнительные биотуалеты и контейнеры для мусора.

В день прилета на выходе уже поджидает колона автобусов – как больших, так и маленьких. Для них организовывают схему размещения и движения по привокзальной территории.

Безопасность в аэропорту обеспечивают охранники аэропорта, патрульные полицейские, Национальная гвардия и специальные службы Израиля.

Корреспондент “Одесской жизни” побывал в Одесском аэропорту, куда прибывают первые группы паломников. Они неторопливо выходили из терминала с большим количеством чемоданов и направлялись в сторону автобусов.

По правилам, паломничество совершают только мужчины с сыновьями. Женщины посещают могилу цадика до празднования. Каждый хасид должен хотя бы раз в жизни побывать на могиле духовного наставника.

По информации пресс-службы Международного одесского аэропорта, рейсы с хасидами прибывают с 25 по 29 сентября. Рейсов запланировано 23. А паломников насчитали примерно 5 тысяч, что на 1,5-2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Хасидизм является одним из ответвлений иудаизма. Одним из самых почитаемых хасидских лидеров – цадиков – является Нахман, правнук основателя хасидизма. Он родился в Брацлаве и в очень молодом возрасте стал раввином – духовным лидером местной иудейской общины. Его учение распространилось далеко за пределы Брацлава и принесло ему большое уважение и тысячи последователей. В 1810 году дом Нахмана в Брацлаве сгорел, и он перебрался в Умань. Однако здесь прожил недолго – вся его семья и сам ребе заболели неизлечимым тогда туберкулезом. В том же 1810 году Нахман умер. Последняя проповедь цадика Нахмана была приурочена к Новому году по иудейскому календарю. В ней он завещал своим последователям похоронить себя в Умани и приезжать на его могилу.

Ежегодно во время празднования иудейского нового года Умань превращается в религиозную столицу хасидизма. Улицы города переполнены, свободное жилье найти практически невозможно.