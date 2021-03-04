На трассе Одесса-Киев столкнулись грузовики: есть погибший

На трассе Одесса-Киев в результате столкновения грузовиков погиб один человек. Еще один получил травмы.

ДТП произошло рано утром в четверг, 4 марта, недалеко от селе Петроверовка Березовского района Одесской области.

35-летний водитель не справился с управлением грузовиком «MAN». Фура въехала в грузовик «DAF», стоявший на обочине дороги. В результате погиб 28-летний мужчина, который помогал ремонтировать «DAF».

С травмами госпитализировали и водителя, который совершил ДТП, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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