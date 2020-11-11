Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля: есть жертвы (фото)

На трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля: есть жертвы (фото)

На трассе Одесса-Киев столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Автокатастрофа произошла во вторник, 10 ноября, около села Алтестово Беляевского района Одесской области, сообщили в региональном главке Нацполиции.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля “ВАЗ” на участке сужения дороги не справился с управлением. Его авто (в нем ехали пять человек) влетело в «Hyundai».

В результате погибли два пассажира ВАЗа, двое других и водитель – госпитализированы. А водитель второй машины не пострадал.

Читайте также: В Одессе «Тойота» снесла людей на остановке – подробности аварии (видео)

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить