На трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля: есть жертвы (фото)

На трассе Одесса-Киев столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Автокатастрофа произошла во вторник, 10 ноября, около села Алтестово Беляевского района Одесской области, сообщили в региональном главке Нацполиции.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля “ВАЗ” на участке сужения дороги не справился с управлением. Его авто (в нем ехали пять человек) влетело в «Hyundai».

В результате погибли два пассажира ВАЗа, двое других и водитель – госпитализированы. А водитель второй машины не пострадал.

Читайте также: В Одессе «Тойота» снесла людей на остановке – подробности аварии (видео)