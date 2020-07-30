Ехали спасать самоубийцу: в полиции прокоментировали ДТП с патрульным авто в Одессе

Утром в четверг, 30 июля, патрульные полицейские получили сообщение о том, что в Одессе женщина хотела спрыгнуть с крыши здания. По дороге на место происшествия авто патрульных попало в аварию.

Полицейская машина ехала с мигалкой и сиреной. Но на перекрестке проспекта Шевченко и Гагарина произошло столкновение автомобилей Рено Трафик и полицейских. В результате пострадал водитель автомобиля Renault Trafic и полицейские, находившиеся в автомобиле Toyota Prius.

Самоубийцу все же спасли, для этого отправили другой экипаж патрульных, а также сотрудников ГСЧС.