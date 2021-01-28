На трассе Киев – Одесса извлекли из снежного заноса автобус с пассажирами (видео)

Что наделала в Одессе непогода – фоторепортаж Уже второй день подряд в Одессе бушует снежная стихия. Город находится в «красной» зоне опасности. Сильный снегопад повалил сотни деревьев, оборвал провода, лишил часть горожан света и отопления. ПОДРОБНЕЕ

Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики (фоторепортаж) Снег однажды задумался и вспомнил, что не бывал в Одессе пару лет (за мелким исключением), да и решил в январе 2021 года наверстать упущенное. Снег повалил ну очень щедро в третий раз за этот год – мокрый, «густой» и очень обильный. ПОДРОБНЕЕ