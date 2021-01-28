На трассе Киев – Одесса извлекли из снежного заноса автобус с пассажирами (видео)

Сегодня, 28 января, на трассе Киев – Одесса, в районе села Знаменка в Ивановском районе Одесской области застрял с снегу рейсовый автобус с пассажирами.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесчины.
На место сразу направились патрульные и спасатели. Совместными усилиями инспекторов полиции и спасателей автобус с 18 пассажирами удалось вытащить из заноса с помощью специальной техники – тягача-путепрокладчика. Также подвезли горючее для автобуса.
Сейчас продолжается расчистка дороги.
Напомним, ранее трассу Киев – Одесса закрыли для легковых автомобилей.
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