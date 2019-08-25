На трассе близ Одессы после аварии сгорел грузовик (видео)

ДТП произошло на трассе, соединяющей южный город с Киевом.

Об этом пишут свидетели в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, на автомагистрали столкнулось, как минимум, два грузовика.

Также в интернете появилось видео с места аварии. На коротком ролике, снятом, судя по всему, на видеорегистратор, видно, что один из большегрузов сгорел дотла, превратившись в груду пепла.

Около второй фуры оказался разбросан груз, который везли в кузове.

В официальных структурах происшествие пока не прокомментировали. Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно.

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Фото: bessarabiainform.com