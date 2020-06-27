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На трасі Одеса – Київ обмежать рух автомобілів через проведення ремонтних робіт на Хаджибейській дамбі

На трасі Одеса – Київ обмежать рух автомобілів через проведення ремонтних робіт на Хаджибейській дамбі

У ніч з 27 на 28 червня обмежать проїзд по трасі Одеса – Київ, поблизу Хаджибейської дамби.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

В період часу з 23:00 години 27 червня до 05:00 години 28 червня буде тимчасове обмеження руху на ділянці автодороги Київ-Одеса.

Рух обмежать у зв’язку із проведенням ремонтних робіт дамби “Хаджибей”.

На місці проведення робіт патрульними поліцейськими буде здійснюватися ручне регулювання та контроль за рухом транспортних засобів.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрут руху.

Нагадаємо, вчора через ремонтні роботи на Хаджмибейській дамбі на трасі Одеса – Київ утворився довжелезний затор у напрямку Одеси.

Фото: Григорій Веприк

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