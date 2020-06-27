Новости Одессы и Одесской области

На трасі Одеса – Київ утворився затор: названі ймовірні причини (відео)

На трасі Одеса – Київ утворився затор: названі ймовірні причини (відео)

Вчора, 26 червня, на трасі Одеса – Київ, у напрямку Одеси, утворився затор завдовжки декілька кілометрів.

Про це повідомили очевидці у Facebook.

Фотограф Григорій Веприк показав фото затору з висоти пташиного польоту. Рух автівок був обмежений через посилені ремонтні роботи на мосту через Хаджибейський лиман. Для проїзду наа мосту залишили лише одну автомобільну смугу.

Також у напрямку Одеської області прямували автомобілі з інших областей України. Як припускають читачі у мережі, це пов’язано із додатковим вихідним. В умовах карантину Одещина залишається чи не найпопулярнішим курортом у країні.

Одесские рабочие решили не дать Одессе заработать на выходных ) Украина – страна сюрреализма. Единственная терапия – улыбка )

Gepostet von Andre Pigulevsky am Freitag, 26. Juni 2020

Фото: Григорій Веприк, відео: Andre Pigulevsky

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