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Новости Одессы и Одесской области

На трасі Київ – Одеса трапилась ДТП: водія пасажирського автобусу затиснуло за кермом

На трасі Київ – Одеса трапилась ДТП: водія пасажирського автобусу затиснуло за кермом

В автобусі перебували 38 пасажирів, серед яких були і 4-ро прочан, що прямували до Умані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Вчора, 26 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ- Одеса, а саме на кордоні між Київською та Черкаською областями.

До місця події оперативно прибули чергові караули пожежно-рятувальних частин із Ставищанського району, Київської області та Жашківського району, Черкаської області. Під час патрулювання траси, до місця події також прибуло аварійно-рятувальне відділення із Уманського зведеного загону.

Внаслідок зіткнення автобусу із вантажівкою постраждав водій автобусу, якого затиснуло у передній частині салону за кермом. Потерпілого звільнили рятувальники, застосувавши інженерно-рятувальне обладнання. Згодом чоловіка передали до рук лікарів.

На час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автобусу, який виконував рейс за маршрутом Київ – Одеса, перебували 38 пасажирів, серед яких були і 4-ро прочан, що прямували до Умані на святкування Рош Гашана.

Ніхто з пасажирів внаслідок події не постраждав.

Фото: ДСНС

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