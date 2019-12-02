На транзитном участке трассы Одесса-Рени установят систему видеонаблюдения

На участке дороги «Маяки – Удобное» планируется установка системы видеонаблюдения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.
На сегодняшний день для проезда по данному участку выдают бумажные талоны, в которых указывается время, количество лиц, марка и номер транспортного средства. Но эту процедуру можно упростить, установив системы видеонаблюдения.
Одесский облсовет совет хочет обеспечить безопасное движение на автодорогах области без очередей, поэтому и планирует установку видеонаблюдения. Об этом глава облсовета Сергей Паращенко договорился с начальником Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергеем Мулом.
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