На транзитном участке трассы Одесса-Рени установят систему видеонаблюдения

Об этом сообщает пресс-служ­ба Одес­ско­го об­лсо­вета.

На сегодняшний день для про­езда по данному учас­тку выдают бу­маж­ные та­лоны, в ко­торых ука­зыва­ет­ся вре­мя, ко­личес­тво лиц, мар­ка и но­мер тран­спортно­го средс­тва. Но эту про­цеду­ру мож­но уп­ростить, ус­та­новив сис­те­мы ви­де­онаб­лю­дения.

Одесский облсовет со­вет хочет обеспечить бе­зопас­ное дви­жение на ав­то­доро­гах об­ласти без оче­редей, по­это­му и пла­ниру­ет ус­та­нов­ку ви­де­онаб­лю­дения. Об этом глава об­лсо­вета Сер­гей Па­ращен­ко договорился с на­чаль­ни­ком Юж­но­го ре­ги­ональ­но­го уп­равле­ния Го­спог­ра­нслуж­бы Ук­ра­ины Сер­ге­ем Му­лом.

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