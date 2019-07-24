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Новости Одессы и Одесской области

На території розформованої колонії №51 залишилося кілька десятків котів, активісти б’ють на сполох

На території розформованої колонії №51 залишилося кілька десятків котів, активісти б’ють на сполох

Волонтери-зоозахисники закликають громадян врятувати пухнастих улюбленців.

Після розформування колонії №51, на території залишилося близько тридцяти котів без нагляду.

Десятьох тварин забрали до притулку, однак на території колонії залишається ще двадцять. Наразі до притулку відмовляються брати інших  котів, допоки не заберуть перший десяток. Про це у Facebook повідомляє волонтерка Оксана Милованова.

– Ситуація із котиками з колонії критична, – повідомляє волонтерка. – Поки не заберуть перших 10 котиків з притулку, наступну партію брати не будуть. На вихідних тварини взагалі без їжі та води. Будь ласка, дайте шанс тим, хто потерпає від голоду та спраги на території колонії.

Як виявилось, деякі ділянки притулку уже зачинені, колишні працівники колонії не можуть потрапити всередину, щоб погодувати тварин. Їжу доводиться просувати через невеличкі отвори. Волонтери-зоозахисники закликають громадян врятувати пухнастих улюбленців.

Напомним, «Одесская жизнь» писала о том, какие тайны хранит колония №51?

Фото: Facebook

 

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