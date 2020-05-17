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Новости Одессы и Одесской области

На території Промислового ринку “7 км” сталася пожежа: горів 2-поверховий магазин (фото)

На території Промислового ринку “7 км” сталася пожежа: горів 2-поверховий магазин (фото)

Сьогодні, 17 травня о 15:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння магазину на території Промислового ринку “7 км” по вул. Базова,Овідіопольського р-ну, смт. Авангард.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено загоряння в 2-х поверховому магазині.

О 15:37 пожежа локалізована та ліквідована о 15:59 на площі 25 м2.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Від ДСНС залучалось 10 одиниць техніки та 41 людина особового складу.

Фото: ДСНС

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