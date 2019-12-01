На станции в Одессе мужчина попал под пассажирский поезд

48-летний одессит на станции “Одесса-Малая” на его велосипеде выехал на железнодорожные пути.
В это время к станции приближался пассажирский поезд.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Машинист подал несколько звуковых сигналов. Но так как мужчина был в наушниках, то не услышал и продолжил движение.
Сидящий за пультом управления поезда попытался притормозить, однако было слишком поздно. Мужчина уже почти переехал пути, но поезд упел задеть заднее колесо велосипеда.
В итоге одессит упал и от полученных травм скончался.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: @xydessa, ГУНП в Одесской области
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