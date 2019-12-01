На станции в Одессе мужчина попал под пассажирский поезд

48-летний одессит на станции “Одесса-Малая” на его велосипеде выехал на железнодорожные пути.

В это время к станции приближался пассажирский поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Машинист подал несколько звуковых сигналов. Но так как мужчина был в наушниках, то не услышал и продолжил движение.

Сидящий за пультом управления поезда попытался притормозить, однако было слишком поздно. Мужчина уже почти переехал пути, но поезд упел задеть заднее колесо велосипеда.

В итоге одессит упал и от полученных травм скончался.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: @xydessa, ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!