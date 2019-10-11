На продукти, тютюн та алкоголь – понад 50%: на що ми витрачаємо свою зарплату

Про це свідчить дослідження Research&Branding Group, яке було проведене у вересні, повідомляє у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Так, за даними статистики, на продукти, сигарети та алкоголь витрачається більше 50% доходу людей. Тож на все інше залишається з жовтня по квітень лише 10-11%.

– Саме через це бачимо заборгованість за спожиті комунальні послуги. Цей фактор буде стримувати зростання цін в країні, оскільки попит поки залишається низьким. А саме внутрішній попит Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розглядає одним з головних чинників економічного зростання України, – зазначив Дорошенко.



У той же час люди вважають нормальним життя, коли вони будуть сплачувати не більше 16% від власних доході та утримання квартири або будинку.

Фото: zazimye.info