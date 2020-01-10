На праздники в Одессе вандалы “украсили” надписями семь городских памятников (фото)

В гордепартаменте хозяйства посетовали на неизвестных, промышлявших в новогодние праздники в Одессе.

Так, руководитель ведомства Дмитрий Жеман сообщил, что за время праздников вандалы успели испортить в городе семь памятников.

“Новогодние праздники принесли не только приятные минуты, а и неприятные хлопоты, – написал в facebook Дмитрий Жеман. – В то время как большинство людей празднует и желает друг другу всего самого лучшего, некоторые личности делают пакости”.

В частности, осквернили изваяния Франко, Мицкевичу, Головатому, жертвам Чернобыля и одесситам-чернобыльцам, а также мемориалы погибшим правоохранителям и павшим от рук нацистов на Александровском проспекте. Кроме того, осквернили памятник гетьману Богдану Хмельницкому на улице Мечникова.

Помимо памятников, вандалы исписали панорманый лифт в Греческом парке.

Коммунальщикам пришлось отмывать испорченные памятные знаки и стирать надписи, сделанные от руки.

Фото: Дмитрий Жеман, facebook

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