На праздники в направлении Одессы назначены дополнительные поезда: график движения

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда и рейсы. Праздничные поезда будут курсировать до 14 января 2020 года. В целом «Укрзалізниця» на праздники предложит своим клиентам дополнительно около 300 тысяч мест. Большинство рейсов предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период. Шесть дополнительных поездов назначены в направлении Одессы. Они свяжут город с Киевом, Львовом, Ужгородом, Харьковом и Днепром.
Дополнительные поезда
Поезд №223 «Киев — Одесса»:
дата — 29 декабря, 4, 7 и 12 января;
отправление — 7:46;
прибытие — 17:55.
Поезд №224 «Одесса — Киев»:
дата — 29 декабря, 4, 7, 11 и 12 января;
отправление — 11:03;
прибытие — 20:31.
Поезд №258 «Одесса — Ужгород»:
дата — 1, 3, 5, 7, 9 января;
отправление — 16:54;
прибытие — 11:10.
Поезд №227 «Ужгород — Одесса»:
дата — 2, 4, 6, 8, 10 января;
отправление — 14:05;
прибытие — 9:30.
Поезд №168 «Львов — Одесса»:
дата — 30 декабря и 2, 8, 11 января;
отправление — 9:40;
прибытие — 20:23.
Поезд №168 «Одесса — Львов»:
дата — 30 декабря и 2, 8, 11 января;
отправление — 10:18;
прибытие — 21:05.
Продолженные маршруты
Поезд №26 «Одесса – Львов — Ужгород»:
дата — 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10, 12 января;
отправление — 18:25;
прибытие — 13:55.
Поезд №25 «Ужгород – Львов — Одесса»:
дата — 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11, 13 января;
отправление — 16:43;
прибытие — 11:15.
Фото: odpublic.net
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!