На праздники в направлении Одессы назначены дополнительные поезда: график движения

Многие льготники в период с 1 октября по 15 мая имеют право на 50-процентную скидку при покупке билетов на поезд и активно этим пользуются. Тем более, когда впереди новогодние и рождественские праздники. Напомним в связи с этим, что в этом году были утверждены новые правила перевозки багажа железнодорожным транспортом Украины. Что можно брать с собой в поезд и как могут наказать за нарушения?

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