﻿ На пожаре в Нижнеднестровском парке спасатели вытащили из огня собачку - Одесская Жизнь

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На пожаре в Нижнеднестровском парке спасатели вытащили из огня собачку

На пожаре в Нижнеднестровском парке спасатели вытащили из огня собачку

Масштабный пожар на 21-м км трассы «Овидиополь – Маяки» охватил почти 5 га сухой растительности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС области, сообщение о пожаре в Нижнеднестровском природном парке поступило в среду вечером. В плавнях горела сухая трава и камыш на площади 4,9 га.

пожар природный парк

За час спасателям удалось локализовать пожар, а еще через 40 минут — ликвидировать.

Во время тушения пламени пожарные спасли собаку, оказавшуюся в опасном месте.

пожар природный парк

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области.

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