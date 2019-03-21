﻿ На пожаре в Нижнеднестровском парке спасатели вытащили из огня собачку - Одесская Жизнь

Масштабный пожар на 21-м км трассы «Овидиополь – Маяки» охватил почти 5 га сухой растительности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС области, сообщение о пожаре в Нижнеднестровском природном парке поступило в среду вечером. В плавнях горела сухая трава и камыш на площади 4,9 га.

За час спасателям удалось локализовать пожар, а еще через 40 минут — ликвидировать.

Во время тушения пламени пожарные спасли собаку, оказавшуюся в опасном месте.

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области.