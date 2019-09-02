На популярном курорте под Одессой застрелили человека

Инцидент произошел в поселке Затока.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на сотрудника ГУНП в Одесской области.

В одном из развлекательных заведений повздорила компания мужчин. Конфликт перерос в нешуточные разборки.

Мужчинам пришлось выйти на улицу, после чего спор продолжился у входа. В итоге один из спорщиков выхватил пистолет и несколько раз пальнул в оппонента.

Пострадавшим оказался 29-летний житель города Беляевка. Его тяжело ранили в грудную клетку. На место вызвали скорую, однако потерпевший скончался по дороге в больницу.

По данным unian.net, стрелку удалось убежать. Все обстоятельства выясняют правоохранители и разыскивают злоумышленника. По факту происшествия открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Фото: racurs.ua