fbpx

Новости Одессы и Одесской области

На популярном курорте под Одессой застрелили человека

На популярном курорте под Одессой застрелили человека

Инцидент произошел в поселке Затока.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на сотрудника ГУНП в Одесской области.

В одном из развлекательных заведений повздорила компания мужчин. Конфликт перерос в нешуточные разборки.

Мужчинам пришлось выйти на улицу, после чего спор продолжился у входа. В итоге один из спорщиков выхватил пистолет и несколько раз пальнул в оппонента.

Пострадавшим оказался 29-летний житель города Беляевка. Его тяжело ранили в грудную клетку. На место вызвали скорую, однако потерпевший скончался по дороге в больницу.

По данным unian.net, стрелку удалось убежать. Все обстоятельства выясняют правоохранители и разыскивают злоумышленника. По факту происшествия открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Фото: racurs.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить