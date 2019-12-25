На полигоне в Одессе перевернулась машина с людьми (видео)

Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

На полигоне водитель с девушкой в салоне дрифтовали на “Москвиче”.

В итоге автомобилист набрал скорость, однако не справился с управлением, из-за чего авто перевернулось.

Водителю и его подруге помогли выбраться из машины свидетели, оказавшиеся рядом. Сидевший за рулем молодой человек сломал руку. Девушка не пострадала.

Фото, видео: Zlatochka Yany

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