На подвір’ї в одесита з’явився незвичний птах з довгим дзьобом: його передали на лікування до зоопарку

Ці птахи ведуть переважно нічний спосіб життя.
Про це повідомляє Пушкинская.
Одесит Олексій Костржицький знайшов у себе у дворі вальдшнепа – це вид пернатих, що охороняється. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя. Пташку відвезли в одеський зоопарк.
– Ось такий незвичайний гість звалився нам сьогодні у двір. Йому пощастило, що сусіди почули шум і дісталися до нього раніше наших численних котів. Гугл каже, що це, швидше за все, вальдшнеп або лісовий кулик, – написав чоовік.
За словами Олексія, у птиці невелика рана над дзьобом. Щоб її підлікувати, вальдшнепа передали до одеського зоопарку. Як він потрапив до Одеси – незрозуміло, найчастіше вони живуть у змішаних лісах з добре зволоженим грунтом.
Фото: Олексій Костржіцкій