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Новости Одессы и Одесской области

На подвір’ї в одесита з’явився незвичний птах з довгим дзьобом: його передали на лікування до зоопарку

На подвір’ї в одесита з’явився незвичний птах з довгим дзьобом: його передали на лікування до зоопарку

Ці птахи ведуть переважно нічний спосіб життя.

Про це повідомляє Пушкинская.

Одесит Олексій Костржицький знайшов у себе у дворі вальдшнепа – це вид пернатих, що охороняється. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя. Пташку відвезли в одеський зоопарк.

– Ось такий незвичайний гість звалився нам сьогодні у двір. Йому пощастило, що сусіди почули шум і дісталися до нього раніше наших численних котів. Гугл каже, що це, швидше за все, вальдшнеп або лісовий кулик, – написав чоовік.

За словами Олексія, у птиці невелика рана над дзьобом. Щоб її підлікувати, вальдшнепа передали до одеського зоопарку. Як він потрапив до Одеси – незрозуміло, найчастіше вони живуть у змішаних лісах з добре зволоженим грунтом.

Фото: Олексій Костржіцкій

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